"Alla ricerca della Vita": sei mummie per sei storie al Museo Egizio, inaugurata la nuova mostra [FOTO e VIDEO]

Sei mummie, sei storie diverse e un unico obiettivo: la ricerca della vita. Il tutto ospitato nella nuova sala con cui il Museo Egizio amplia il suo percorso di visita, conducendo il pubblico in un autentico itinerario a ritroso “Alla ricerca della vita” - nome con cui è stato battezzato il nuovo spazio articolato su due piani.

La nuova sala all'Egizio

L'allestimento, partendo dai resti umani, dalle mummie, racconta tracce di storie intime, frammenti di esistenze lontane nel tempo, che riaffiorano dal passato per raccontare la vita nell’Antico Egitto. Pur essendo storie differenti, il comune denominatore è unico: i sei individui (il più piccolo è un feto, la più anziana una donna 50enne) che hanno cessato il proprio cammino terreno a età diverse fra loro, hanno proseguito il proprio percorso per l’aldilà affidando il proprio corpo al rito della mummificazione.



A costituire il fulcro dell’esposizione è una teca allestita per contenere 91 mummie che fanno parte della collezione del Museo: grazie a una speciale pellicola sei di queste mummie sono svelate al pubblico, a rappresentare le tappe fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia funzione di vetrina e deposito, ed è stata quindi progettata per garantire i massimi standard conservativi per resti umani ed organici estremamente fragili.

Realizzata con l’importante sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la sala “Alla ricerca della vita”, collocata al primo piano del Museo, esplora e approfondisce quindi il tema della vita nell’antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la mummificazione e il concetto di aldilà, partendo dallo studio dei resti umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano.

Greco, Christillin e Marsiaj raccontano l'allestimento

“Questo progetto nasce da un’esigenza conservativa ma, in linea con la volontà di rendere i magazzini del museo accessibili ai visitatori, intende fornire un “affaccio” sui reperti qui custoditi e sulle ricerche condotte su di essi, ripercorrendo una vita ideale dalla nascita all’età avanzata. Gli spazi di ‘Alla ricerca della vita’ rappresentano non solo un nuovo spazio a disposizione dei visitatori, ma inaugurano un nuovo capitolo della riflessione del Museo sullo studio e l’esposizione dei resti umani della nostra collezione, anche in dialogo con il pubblico, chi accederà alla sala potrà infatti farci conoscere il proprio punto di vista sul tema compilando il questionario, che abbiamo creato ad hoc, compilabile in tempo reale da smartphone attraverso un QR Code dedicato" racconta Christian Greco, direttore del Museo Egizio. Entusiasta anche Evelina Christillin, presidente Museo Egizio: “Poter aprire al pubblico queste nuove sale permanenti è per noi una grande gioia, e in particolare poterlo fare in questo giorno di festa. L’inaugurazione odierna è inoltre segno di come il Museo abbia saputo affrontare i mesi difficili della pandemia senza mai rinunciare ai progetti propri di un’istituzione museale, ossia, oltre alla ricerca, il rinnovamento espositivo". Presente poi Giorgio Marsiaj, presidente Consulta di Torino: "Le aziende e gli enti Soci della Consulta da 34 anni si prendono cura del patrimonio storico-artistico del territorio, preziosa risorsa per comprendere il presente e costruire il futuro". "Abbiamo cercato di rispondere a un'esigenza che il museo aveva: creare un nuovo deposito tecnologico per la conservazione ottimale dei resti umani. Una seconda esigenza era quella di avere una sala espositiva dedicata ai resti umani: abbiamo deciso di farlo raccontando storie di vita appartenute a questi individui", spiega Paolo Del Vesco, curatore del Museo Egizio.