Occupazione, 1400 assunzioni nel Biellese previste a giugno

I dati occupazionali rilevati dalla Camera di Commercio per giugno 2021 in provincia di Biella dicono che le entrate programmate ammontano a 1.400, in aumento di 600 unità rispetto a giugno 2020 e di 360 rispetto a giugno 2019.

Nel 28% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 72% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nel settore dei servizi (65% dei casi); il 56% delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale, il 20% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota superiore alla media nazionale (17%), mentre il 16% delle entrate interesserà personale laureato.

La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 37% delle entrate provinciali. In 34 casi su 100 le imprese biellesi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Allargando l’analisi previsionale al trimestre giugno-agosto, le entrate previste saranno complessivamente 3.240. I principali settori in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi alle persone (850 unità), il commercio (490), le industrie tessili e dell’abbigliamento (430), i servizi di alloggio e ristorazione (230) e le costruzioni (220).