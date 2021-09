Una pattuglia dei Carabinieri e un'ambulanza del 118 sono intervenute in soccorso di un 27enne di Sandigliano trovato a terra, accanto alla sua bicicletta, e in stato confusionale.

L'uomo, sottoposto alle prime cure sul posto dai sanitari del 118, non ha saputo rispondere sulle cause dell'accaduto che presumibilmente sono imputabili ad un malore. Riavutosi e rifiutando il ricovero in ospedale, ha imbracciato la sua biciletta e si è dileguato.