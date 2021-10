Preghiera a San Giovanni Battista nella poesia di Nicola Loi per Su Nuraghe

Elementi che permangono e che ritroviamo nella poesia di Nicola Loi di Ortueri. L’ultima fatta pervenire a Su Nuraghe verrà inserita tra i testi per il prossimo Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Incontri a cadenza mensile che mettono in contatto il Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina) e il Circolo sardo di Biella, due realtà dell’emigrazione italiana che, superando mari ed oceano, intendono tenere vivi i rapporti con la terra di origine e quella di adozione.

Nella sua scansione temporale, la composizione trae ispirazione dalla festa calendariale di “Santu Juanne Batista/San Giovanni Battista” (24 giugno), affinché “Manu nos ponzat in cust'ora trista”, ossia “ci protegga in quest’ora triste” in riferimento all’andamento pandemico mondiale. Cronaca del tempo presente che sfiora anche il problema delle guerre con le armi che “… sunt sighinde a semenare”, in cui l’utilizzo del verbo “seminare” pare fare riferimento alla fabbrica delle micidiali bombe a grappolo, le famigerate Rwm di Domusnovas prodotte in Sardegna, impiegate contro popolazioni civili con strage di donne e bambini.