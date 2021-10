Biella: Festa di fine anno a scuola in armonia e con la gioia di stare insieme

Ci siamo ritrovati a vivere un anno come se fossimo sulle montagne russe. Tra aperture, chiusure e attività on-line di LEAD (Legame a Distanza) abbiamo cercato di superare le difficoltà che l’emergenza Covid-19 ha necessariamente portato con se.

Siamo, ormai, agli sgoccioli di quest’anno scolastico e l’esigenza di scrivere questo articolo nasce, da parte di tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia “Cerruti” di Biella, per ringraziare coloro che hanno contribuito a rendere questo periodo, ancora coinvolto dall’emergenza del Covid-19, un momento di serenità e di socialità per i nostri bambini.

Desideriamo particolarmente ringraziare le Maestre di tutto il plesso che hanno cercato, con il loro lavoro e rispettando tutte le normative di sicurezza previste dai vari DPCM., di dare ai bambini certezze svolgendo attività e progetti che hanno permesso di creare un clima scolastico sereno e giocoso.

Ci preme sottolineare che dopo diverse richieste da parte di noi genitori e i miglioramenti della situazione pandemica, è stato possibile organizzare delle feste di fine anno, divise per ogni sezione, dove maestre, genitori e bambini ci siamo riuniti per stare insieme e poter vivere momenti di socialità. Vogliamo per questo ringraziare il proprietario Sig. Andrea Ferrero di Cascina ROVET (Vaglio- Pettinengo) che grazie alla preziosa disponibilità di mettere a disposizione i loro ampi locali è stato possibile realizzare questi incontri in piena sicurezza rispettando la normativa per l’emergenza Covid-19. Li ringraziamo per aver permesso, nei loro spazi, di ammirare i nostri bambini che con l’aiuto delle maestre cantavano, recitavano e prendevano i loro diplomi, felici di guardare i volti dei genitori emozionati per l’evento. A conclusione della giornata, dopo aver fatto merenda, si è svolta una bellissima visita guidata al parco della fattoria didattica dove è stato possibile vedere tutti gli animali presenti in cascina.

Ringraziamo, inoltre, l’Associazione Genitori “Cerruti” che in questo anno, pur potendo fare poco, ha cercato di raccogliere fondi affinché il prossimo anno possano ripartire i progetti di Motoria e Musica, importanti ed essenziali per la scuola e per i nostri bambini.