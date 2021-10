Plogging alle dune del Cervo

Un modo per prendersi contemporaneamente cura dell'ambiente e di sé stessi: un'azione concreta e di gruppo contro il problema dell'inquinamento ambientale.

Durante l'evento verrà distribuita l'attrezzatura necessaria alla raccolta dei rifiuti (gancio, guanti e sacchetti) e si procederà alla pulizia lungo le zone più bisognose del Torrente Cervo.

L'evento non sarà solo l'occasione per fare un'azione concreta e di gruppo contro il problema dell'inquinamento ambientale, ma vuole anche essere un modo di sensibilizzare giovani e adulti sui temi della plastica e della sua pericolosità per gli ecosistemi naturali, con particolare riferimento al territorio, con particolare riferimento al territorio di Biella.

Ritrovo: Castellengo.

Evento gratuito.

https://www.facebook.com/events/503672414247889