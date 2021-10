L’FC Vigliano ufficializza gli arrivi del difensore Gabriele Franchino e del centrocampista Valery Piccirilli

Entrambi i giocatori sono entusiasti di sposare il nuovo progetto tecnico della società e di iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa nella prossima stagione 2021/22, sotto la guida del tecnico Davide Ariezzo. Gabriele Franchino, classe ’91, è un difensore centrale di vasta esperienza e, all’occorrenza, può ricoprire il ruolo di terzino destro: inizia nelle giovanili del Torino, vestendo poi le maglie di Melfi, Vigor Lamezia, Monza, Arezzo, Cuneo, Vibonese e Pro Vercelli, militando nei campionati di Lega Pro e Serie D. Queste le sue prime parole in giallorosso:

“Ho scelto Vigliano per il suo progetto e la mentalità che mi ha trasmesso il presidente Daniele, persona valida e con sani principi. L’obiettivo? Fare un buon campionato”. Valery Piccirilli, classe ’95, nasce come esterno di centrocampo, poi spostato in mezzo al campo a ricoprire il ruolo di mediano e di ala. Gioca per due anni nel settore giovanile del Brescia, poi il debutto in Serie D con il Montichiari e il passaggio in Eccellenza con le maglie di Juve Domo, Baveno e Fulgor Valdengo.