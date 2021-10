Biella Basket: Due chiacchiere col Coach, Iacopo Squarcina

Non si è ancora spenta l’eco della vittoria di Biella contro Rieti che ha sancito la permanenza in serie A2 dei lanieri nell’élite del basket che conta. Un miracolo per i più, uno scudetto per un provato Marco Atripaldi.

E mentre nell’universo social si moltiplicano i ricordi per l’annata trascorsa con un occhio di riguardo all’epilogo, abbiamo raggiunto coach Iacopo Squarcina in meritata vacanza e, dopo i doverosi complimenti per l’impresa, abbiamo scambiato due chiacchiere con lui.