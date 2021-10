Impigliato in una rete da orto, Gufo recuperato e consegnato al CANC per le cure

Un bellissimo gufo rimasto impigliato in una rete da orto, nello specifico quelle che occorrono per gli ortaggi rampicanti, è stato avvistato da alcuni giovani a Candelo in zona Baraggia che hanno immediatamente chiamato il nucleo recupero animali selvatici del Coordinamento di Protezione Civile territoriale. Il responsabile lo ha preso in carico per trasportarlo sino a Torino al Centro Animali non Convenzionali che provvederà alle cure del volatile per rimetterlo in libertà non appena si sarà rimesso e sarà in grado di riprendere il volo.