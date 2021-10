Mongrando: La minoranza interroga il Sindaco Filoni

"Ci sono alcune situazioni in stallo da mesi, ad esempio la sistemazione del ponte della Roggia sulla Settimo Vittone, di cui si è parlato con la popolazione interessata a Novembre scorso, le condizioni della Piazza Coperta, stabile simbolo della frazione di San Lorenzo che necessità di interventi manutentivi, la situazione dei lavori di ripristino della frana a San Michele che, non sono stati risolutivi, e alla prima pioggia si è verificata un’altra frana.

I cittadini ci hanno contattato anche per altre situazioni che necessitano di interventi manutentivi e nei prossimi giorni depositeremo altre interrogazioni in merito. Inoltre abbiamo avanzato due proposte al consiglio comunale di interesse sociale:

✔ l’adesione del Comune di Mongrando al progetto “io rispetto il ciclista” attraverso l’installazione di alcuni cartelli, posti in punti strategici con l’invito agli automobilisti a sorpassare i ciclisti ad almeno 1,5 mt di distanza

✔ l’adesione al Progetto “Un albero per Falcone” che prevede la messa a dimora di un albero che deriva dalle gemme del Ficus che si trova vicino alla casa del Giudice Falcone. Si sono occupati della gemmazione i Carabinieri del Nucleo Forestale e ora si occupano di distribuirli alle scuole che ne fanno richiesta.

Il nostro intento è quello di smuovere un po’ dal torpore in cui sembra avvolta questa Amministrazione che evidentemente fatica ad ascoltare i suoi cittadini".