La Lamarmora-Bonprix a Rimini con la ritmica vince il Campionato Nazionale d'Eccellenza

La kermesse di Rimini “Ginnastica in festa” è iniziata nel fine settimana e proseguirà fino a domenica 27. La Ginnastica La Marmora-Bonprix partecipa a diverse gare sia con l’Artistica che con la Ritmica. Le giovanissime della Ritmica Maddalena Calcagno, Valeria Cialdella, Viola Mognaz, Nicole Musa e Caterina Santangelo hanno gareggiato nel Campionato Nazionale d’Insieme di livello LA ed individuale ed hanno ottenuto in classifica una posizione centrale su più di centoventi squadre che soddisfa le insegnanti Beatrice Peretto e Maria Cristina Torrione. Nonostante per cause logistiche il rumore del pubblico e la musica di campi attigui in cui si svolgevano altre gare non permettessero a giovani ginnaste, alla loro prima esperienza nazionale, di sentire adeguatamente la musica, comunque le ginnaste hanno reagito molto bene e da questa esperienza trarranno molti insegnamenti.

Sono poi scese in campo le grandi Camilla Ferraris, Alice Livelli, Cecilia Medri e Virginia Spicuglia per la qualificazione del Campionato nazionale di Serie D livello eccellenza che le ha viste vincere nettamente nella prima giornata e nella finale del secondo giorno confermare alla grande il risultato diventando per due anni di seguito Campionesse nazionale di Serie D Eccellenza. La squadra ha poi partecipato alla qualificazione del Campionato d’insieme in cui si è classificata seconda, ma purtroppo la finale era organizzata con un sorteggio che le ha penalizzate. Infatti le due finali, della Serie D e quella dell’Insieme, erano praticamente con lo stesso orario. Dopo aver vinto la serie D e la relativa premiazione, le ginnaste trafelate con la loro tecnica Gianna Cagliano si sono spostate di pedana ma non hanno avuto il tempo materiale per concentrarsi ed è stato sufficiente un errore all’inizio dell’esercizio con la perdita di una palla per farle scendere dalla seconda posizione della qualificazione al tredicesimo posto. Succede, ma venerdì e sabato si rifaranno con la partecipazione al Campionato individuale.

Intanto le giovanissime dell’Artistica Femminile hanno gareggiato a livello individuale nel Campionato nazionale Silver Allieve di livello C. Motivate e sicure di poter competere ad armi pari con le numerosissime ginnaste in gara, sostenute dalle tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone, Sarah Botto non è riuscita a centrare l’ammissione alla finale ma ha condotto una gara regolare e già l’aver partecipato con la decisione di una ginnasta matura nonostante l’età è un risultato importante, mentre Carola Coda Cap è riuscita ad inserirsi nel livello LC3 nella finale delle migliori quaranta ginnaste, obbiettivo importante per la sua crescita sportiva. Soddisfatte le insegnanti per la grinta delle loro ginnaste e la consapevolezza di poter fare ancora meglio. Sabato e domenica Elena Saccomano difenderà i colori della La Marmora nel Campionato nazionale Silver livello Eccellenza.