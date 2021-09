Plein Air, il bello dell’outdoor e del campeggio con i consigli di Claudia

Nei primi giorni d’estate e, in concomitanza con le riaperture, esplode la voglia di andare in vacanza e di passare il tempo libero all’aria aperta. La bella stagione ci sta aiutando a riscoprire lentamente le bellezze della natura e delle gite fuori porta, lontane dal traffico dei centri urbani e dalle affollate strutture alberghiere.

Tra le vacanze più stimolanti, il campeggio offre sensazioni senza eguali: che si tratti di una notte in alta quota sotto il cielo stellato o di una giornata in riva al mare, la vita nella tenda è un’esperienza che sta entusiasmando sempre più persone, sia singoli, coppie o famiglie. Claudia e Luca Ramella, titolari di Plein Air, il punto vendita di Chiavazza specializzato nel mondo dell’outdoor dal 1975, è una delle maggiori esperte di settore alla quale rivolgersi per dei consigli mirati:

“È tutta la vita che consiglio tende, sia alle famiglie sia alle coppie o ai singoli.” spiega Claudia, mostrando la sua esposizione. “Amo l’outdoor fin da quando ero ragazza e, nel corso degli anni, ho accumulato un’esperienza tale che mi permette di approcciarmi alla clientela con consigli personalizzati, in base a tutti i tipi di necessità”.

“Ci sono un sacco di vantaggi nel scegliere il campeggio. Uno degli aspetti più importanti – racconta Claudia – è togliersi dalle solite quattro mura che già ci circondano tutto l’anno: si può finalmente respirare un po’ di aria fresca, riposando in mezzo al verde 24 ore su 24. Poi si ha molta più libertà: non bisogna rispettare gli orari di pranzi e cene, si può uscire quando si vuole e i bambini possono giocare continuamente nella sabbia con il costume per tutto il tempo; e, cosa più importante, se un posto non piace, ci si può spostare altrove, dove non c’è nessuno a disturbare, per dormire in riva al mare o sotto le stelle: si smonta e si riparte!”.

Tra la ricca esposizione di accessori per l’outdoor, come sacchi a pelo, tavoli e sedie pieghevoli, fornellini portatili e mini frigoriferi, all’interno del negozio spiccano le luminose e ampie tende formato famiglia, affiancate dalle pratiche tende tecniche, più piccole ma molto più leggere e rapide da piazzare, studiate per gli appassionati di trekking e per chi viaggia in bici o a piedi. “In tutta la mia vita non ricordo nemmeno una vacanza passata in hotel: i miei genitori ci hanno sempre portati in campeggio – racconta Claudia, – I bambini sono più liberi di giocare a piedi nudi vicini alla tenda, fare amicizia con i coetanei, esplorare il mondo, senza doversi preoccupare di rispettare orari ed etichette formali.”

Grazie alla passione nel settore dell’escursionismo e del campeggio, Plein Air dispone di un ricco assortimento di zaini tecnici, bastoncini per camminare e prodotti specifici; ma oltre al punto vendita, Plein Air è dotato di una propria officina specializzata in riparazioni, manutenzioni e installazione di accessori delle migliori marche su camper e caravan.

“Consiglierei a tutti di provare l’esperienza del campeggio. Che sia una tenda, un camper o anche solo un cammino, è un modo di vivere che ti fa sentire libero, che ti permette di vedere le meraviglie della natura con occhi diversi”.

Per informazioni: Plein Air - Via Milano 96, 13900 BIELLA Tel. 015 23462 http://www.pleinairbiella.com/web/contatti