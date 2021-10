Offerte lavatrici: guida all'acquisto delle migliori

Sono entrate a far parte del nostro quotidiano e sono diventate uno di quegli elettrodomestici irrinunciabili per la pulizia dei nostri capi: parliamo delle lavatrici.

La loro comparsa negli anni ’50 apportò una vera e propria rivoluzione nelle case degli italiani e in questi primi 70 anni di vita si sono evolute, perfezionate, sono diventate sempre più tecnologiche e funzionali alle nostre esigenze.

Dal momento che il mercato oggi propone una varietà di modelli con diverse funzioni e non sempre a prezzi vantaggiosi, ecco che in molti si rivolgono al web per cercare le migliori offerte lavatrici.

Tuttavia, bisogna fare grande attenzione nella scelta della lavatrice, ecco perché abbiamo ideato una guida nella quale illustreremo quali sono gli aspetti fondamentali da considerare quando ci si analizzano le offerte lavatrici.

Come scegliere la lavatrice

Classica, con caricamento dall’alto, con l’oblò frontale, lavasciuga, con differenti possibilità di carico, standard o slim; non è semplice scegliere la lavatrice giusta.

Partiamo dall’assunto che non c’è un tipo in assoluto valido per tutti ma le offerte lavatrici sono talmente varie che sicuramente ognuno troverà quello più adatto alle proprie esigenze.

In generale, le lavatrici di oggi hanno tutti buoni standard di efficienza ma per selezionare quella che fa al nostro caso occorre tenere in considerazione alcuni elementi che vanno dal prezzo ai consumi passando per la rumorosità, dai programmi base alle funzionalità evolute, dalla sicurezza alla manutenzione.

Offerte lavatrici: occhio al prezzo

Il budget a disposizione è fondamentale per circoscrivere il campo delle opzioni.

Le lavatrici si possono suddividere in tre classi di prezzo:

· economiche,

· fascia media,

· fascia alta.

Nella prima rientrano i prodotti fino a 250 euro, nella seconda, dai 250 a 400, nella terza dai 400 euro in su.

Quelle economiche non sono troppo tecnologiche e non hanno un design molto accattivante ma puntano diritto sull'efficienza garantendo una buona qualità di lavaggio.

Quelle nella fascia media presentano un design più curato, una dotazione più ampia di programmi e un'ottima capacità di carico.

Le lavatrici in fascia alta offrono comfort e funzionalità elevate oltre ad un risparmio energetico non indifferente.

Il motore della lavatrice

Dopo il prezzo, uno degli elementi che influenza la nostra scelta è il motore; è questo che fa muovere cestello e consente di espellere l'acqua.

Esistono due tipologie:

· il tradizionale,

· l'inverter.

Il primo è quello più comune, montato sia sulle lavatrici classiche che su quelle slim, è composto da due parti – lo statore e il rotore – che producono il movimento attraverso le spazzole.

Il secondo, frutto dell'evoluzione tecnologica, funziona a induzione magnetica, consente di variare potenza e velocità a lavaggio in corso e limita i consumi elettrici.

Carica dall’alto o frontale: quali sono le differenze

Nella scelta della lavatrice incide anche la modalità di carico.

Sebbene vadano ancora per la maggiore i modelli classici con la carica frontale con l'oblò che si apre a sinistra, risultano molto comode anche le lavatrici che si caricano dall'alto.

Nel primo tipo ogni volta che carichiamo o estraiamo gli indumenti dalla lavatrice siamo costretti ad abbassarci, nell'altro, invece, l'operazione avviene in piedi ed è più confortevole.

I modelli con la carica dall'alto, inoltre, richiedono meno spazio sono quindi ideali in appartamenti piccoli o monolocali.

Capacità di carico

La capacità di carico è la capienza del cestello.

La scelta va fatta in base alla quantità di indumenti che di volta in volta andiamo a lavare, e che viene espressa in chili: in commercio esistono lavatrici che partono dai 3 kg fino ad arrivare ad oltre i 10 kg.

Mediamente è sufficiente una capacità di 8 chili ma se l'elettrodomestico è usato da una persona sola o al massimo da una coppia, va bene anche una capacità di 5 chili.

La velocità di centrifuga

È quella velocità con cui il cestello gira in fase di centrifuga e consente di eliminare l'acqua eccessiva e l’umidità dagli indumenti.

I modelli più performanti arrivano a 2000 giri al minuto, ovviamente gli indumenti usciti da questo lavaggio asciugano più in fretta.

I prodotti standard, invece, si attestano sui 1000 giri al minuto.