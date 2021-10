Domenica 27 giugno 2021 Palazzo Gromo Losa In occasione della mostra Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO.

In occasione della mostra Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO”, presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e aperta dal 22 maggio al 12 settembre 2021, Palazzo Gromo Losa di Biella e il suo incantevole giardino saranno anche teatro di un ampio ventaglio di proposte didattiche e percorsi esperienziali rivolti alle scuole, ai centri estivi e ai visitatori di tutte le età. Il calendario di appuntamenti inizia con un workshop aperto a tutti incentrato sul riciclo degli abiti, curato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, della durata di un'intera giornata e che si terrà domenica 27 giugno dalle 9.30 alle 17.30.

La proposta didattica educativa legata alla mostra integra il calendario di iniziative che animeranno il territorio per offrire un’esperienza completa: l’idea alla base di tutto è proporre non la semplice visita a una esposizione, ma una autentica e multiforme occasione di conoscenza e divertimento dentro e fuori Palazzo Gromo Losa. Il workshop Ri-gira la moda! Dona nuova vita ai tuoi abiti con l’aiuto della natura nasce come occasione per riflettere, attraverso la creatività e il divertimento, sulle criticità legate all’alto tasso di inquinamento prodotto dall’industria tessile. Il laboratorio offre la possibilità di ridare una nuova vita a quel capo di abbigliamento che ci siamo stufati di indossare e che stiamo per gettare nella spazzatura perché si è scolorito, perché è di un colore che non va più di moda, perché abbiamo cambiato stile o perché semplicemente ci annoia.

Come? Donandogli un nuovo colore, un nuovo dettaglio o una nuova fantasia. In questo processo i partecipanti avranno a disposizione la maestria e gli strumenti di Laura Cortinovis, creatrice insieme a Francesca Perinetti di Philla Color (link https://www.phillacolor.com/), azienda produttrice di tinture naturali responsabili e sostenibili. Ogni partecipante sarà invitato a portare da casa un proprio capo di abbigliamento (100% naturale: cotone, lino, seta, lana…) da rinnovare attraverso l’utilizzo di tinture tessili ecosostenibili, scoprendo i vantaggi di un processo ad alta percentuale di sostenibilità e creatività. Per le sue caratteristiche il laboratorio è aperto a bambini e adulti di ogni età. È preferibile che i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni siano accompagnati da un adulto. "Le attività di Ambienti d'Apprendimento di Cittadellarte si estendono alle occasioni di partecipazione e di sostegno alla vita della comunità educante.

Anche il percorso esperienziale pensato per la mostra è quindi parte della rete di collaborazione che in questi anni si è fatta sempre più solida sul territorio" - Ruggero Poi, direttore Ambienti d'Apprendimento e Formazione

INFORMAZIONI Ri-gira la moda! Dona nuova vita ai tuoi abiti con l’aiuto della natura A cura di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Domenica 27 giugno 2021 dalle 9.30 alle 17.30 (con pausa pranzo) Costo: 25 € a partecipante (il costo si intende per un capo di abbigliamento di max 300 grammi) N. partecipanti: min. 15 / max. 20 Info e prenotazioni: ambienti.apprendimento@cittadellarte.it | +39 331 6676212

PHILLA COLOR E LA SOSTENIBILITÀ NELL’INDUSTRIA TESSILE Il progetto prevede di utilizzare e promuovere le piante e le tintorie locali, per favorire una produzione di tinture responsabile il più possibile sostenibile, riducendo i consumi. L’industria tessile è una delle maggiori fonti di inquinamento e la tintura dei tessuti risulta essere al secondo posto fra le maggiori cause di contaminazione dell’acqua sul pianeta. I capi che acquistiamo sono infatti pieni di additivi e coloranti sintetici a base di metalli pesanti e composti chimici dannosi per la nostra salute e per l’ambiente. Per la salvaguardia degli ecosistemi e del nostro patrimonio idrico e per la nostra salute è quindi importante una maggiore consapevolezza da parte di produttori e consumatori anche riguardo ai materiali e ai processi utilizzati nella tintura per tessuti. I vantaggi in termini di sostenibilità nel tingere tessuti con coloranti naturali sono numerosi.

Essendo un procedimento a base di materie prime organiche la prerogativa principale della tintura naturale è che essa non crea rifiuti tossici, riducendo così l’impatto ambientale. Rispetto alle tinture a base chimica il processo di tintura naturale utilizza inoltre una quantità di acqua inferiore. Infine, contribuisce al benessere della nostra pelle dal momento che non contiene additivi chimici irritanti. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e protegge i tessuti sottostanti, quindi va protetto. I prodotti φhillacolor sono stati studiati in modo da ottenere un pH il più possibile simile a quello naturale della pelle, che si attesta a valori fisiologici leggermente acidi, normalmente compresi tra 4.2 e 5.6. Ambienti d’Apprendimento e Formazione lavora nella grande “scuola” di Cittadellarte per coinvolgere bambini e ragazzi ,studenti e famiglie a perseguire gli obiettivi ONU 2030, con attività legate a sostenibilità, arte, rispetto e conoscenza della natura, inclusione sociale e contatto con le realtà produttive del territorio. Ambienti d’Apprendimento e Formazione promuove azioni di educazione, informale e non formale (laboratori museali, esperienze outdoor, attività esperienziali, corsi, lezioni) rivolte alla fascia d’età 3-18 sia all’interno che all’esterno delle scuole, affiancate da attività di formazione rivolte ad insegnanti ed educatori.