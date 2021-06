Michelangelo Pistoletto: 88 primavere, quasi tutte dedicate all'arte

“Penso che la mia sia un'arte scientifica, una scienza dell'arte. Anche le cose più emozionali, secondo me, fanno parte di questa scientificità. Io metto insieme continuamente l'emozione e la ragione. L'emozione da sola porta a delle condizioni impossibili; la ragione da sola porta a delle condizioni mostruose. Bisogna sempre riuscire a mettere insieme la ragione con l'emozione”. Con queste parole Michelangelo Pistoletto sintetizza il segreto della sua arte.

Lo incontriamo a Cittadellarte, a Biella, dove è nato 88 anni fa e dove poi ha scelto di vivere e lavorare. Ripercorrendo tutte le fasi della sua lunghissima attività, l'artista piemontese ci racconta il suo iniziale approccio con l'arte, quando appena quattordicenne aiutava il padre a sua volta artista e restauratore di quadri antichi. Alla ricerca di una sua identità, Pistoletto inizia a lavorare attorno all'autoritratto e il fondo della tela su cui si ritrae a un certo punto diventa “specchiante”.

Sono proprio i suoi “Quadri specchianti”, realizzati su acciaio inossidabile lucidato a specchio, a farlo conoscere in tutto il mondo. La gallerista Ileana Sonnabend, ex moglie di Leo Castelli, lo porta a esporre in giro per l’Europa e negli Stati Uniti e i critici inizialmente lo iscrivono tra gli artisti della Pop Art. Ma Pistoletto ha sempre rifuggito le etichette. Per questo decide di rinunciare all'invito di Castelli di trasferirsi negli Usa e crea gli “Oggetti in meno”, aprendo il suo studio torinese alla collaborazione dei giovani artisti. Sono anni intensi di performance artistiche e creatività e nascono alcune sue opere iconiche, come “La Venere degli stracci”.

Dal suo attivismo e dalla sua capacità di creare relazioni e collaborazioni nasce il gruppo dell'“Arte Povera”, secondo la definizione creata da Germano Celant, suo amico. Quella di Pistoletto assume sempre più il carattere di un’arte collettiva, partecipata e sociale. Proprio da questa spinta interiore verso l'altro, contenuta già in nuce nei Quadri specchianti, negli anni '90 nasce l'idea di creare, all'interno di un ex lanificio abbandonato di Biella, “Cittadellarte”, un luogo d'arte, di scuola e di incontro, dove esprimere al meglio la sua idea di “arte come responsabilità”.

Proprio a Cittadellarte è nato “Il Terzo Paradiso”, forse l'opera più concettuale e al tempo stesso più sociale dell'artista, che rappresenta il simbolo matematico dell'Infinito modificato per rappresentare la possibile via di una rinascita che ripristini l'equilibrio perduto tra Natura e Artificio. Con il Terzo Paradiso e il conseguente principio della creazione, che lui ha chiamato “Trinamica”, Pistoletto sta portando in giro per il mondo (attraverso 200 ambasciate in 40 paesi del mondo) una maggiore consapevolezza per la tutela dell'ambiente che ci circonda. È proprio a questa attività che si riferisce il titolo del documentario: “Artista a responsabilità illimitata”, come lo ha definite Achille Bonito Oliva.

A seguire verrà proiettato il documentario “Padre Figlio”

Attraverso le conversazioni con Alberto Fiz e Anna Zegna, Michelangelo Pistoletto non solo racconta il proprio dialogo creativo con il padre, ma offre la sua preziosa testimonianza su tematiche di grande importanza, quali il passaggio generazionale e la complicità – talvolta conflittuale – tra genitori e figli.