Dal Relais Santo Stefano si parte alla scoperta delle miniere della Bessa in ebike

Conto alla rovescia per l'evento bike, in programma il prossimo 9 luglio, al Relais Santo Stefano di Sandigliano. Pedala insieme a noi! Vieni a scoprire le miniere della Bessa con la bici con pedalata assistita da strada e adatta anche allo sterrato.

Il gruppo BIKE del Relais Santo Stefano ti invita a partecipare alla prima escursione in ebike guidata, con partenza da Sandigliano e ritorno al Relais con aperitivi incluso. Potrai inoltre usare doccia e spogliatoio e se vorrai prenotare la cena nel nostro ristorante! Una bella idea per iniziare il weekend in salute e benessere, sfogando lo stress della settimana, socializzando con altri appassionati di bici come te e scoprendo le bellezze del territorio biellese!

Scopri tutte le informazioni cliccando qui.

Guarda l'itinerario sull'App KOMOOT: www.komoot.it/tour/388517781

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

+39 320 301 0882

+39 340 733 8055

info@rsspadeletennis.it