Arrivano i Racconti nel Bosco per scoprire le tradizioni della notte e le leggende della Valle Cervo

Immagina una serata in un bosco fatato, un faló che arde in una notte stellata e immagina dei racconti attorno ad un fuoco che ti conducono al di fuori del tempo, per incontrare fate, folletti, streghe e creature misteriose.

Questo e molto altro ti attende al nuovo tour Piedicavallo: Racconti nel Bosco che si terrà sabato 26 giugno dalle 17:30, un tour esperienziale che ti porterà alla scoperta dei segreti della Valle Cervo, una valle dove si adagiano antichi reperti di una civiltà dimenticata e leggende di entità fatate. I posti sono limitati. Per informazioni: clicca qui.