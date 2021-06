Una squadra di Vigili del Fuoco di Novara è intervenuta oggi, 24 giugno, a Trecate per un incidente stradale che ha coinvolto un'apecar ribaltatasi in seguito all'urto con una autovettura.

I pompieri hanno collaborato coi sanitari del 118 per soccorrere il conducente dell’apecar, unico ferito condotto in ospedale, e hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena.