Dal nord ovest: Incendio a cascina Veneria di Lignana

Oggi, 24 giugno 2021 alle ore 18.30 circa, squadre di Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli, dei distaccamenti volontari di Santhià e di Trino Vercellese sono intervenute in località Lignana SP 18 direzione Crova per un incendio tetto presso la cascina Veneria, divampato per cause da accertare.