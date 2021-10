Principio di incendio a Lessona in via Orolungo. Foto Fighera per newsbiella.it

E' accaduto nella mattinata di oggi, 24 giugno, a Lessona in via Orolungo. I vicini di casa dell'abitazione coinvolta hanno visto del fumo denso provenire dalla finestra dello scantinato e hanno subito allertato i soccorsi.

Le fiamme, sviluppatesi per cause in via di accertamento, hanno avvolto dei sacchi di pellet nel locale caldaia. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che l'incendio si propagasse oltre e provocasse danni ben più gravi.