Brusnengo: Crolla un muro, 67enne ammaccato ma cosciente soccorso dal 118

Stava eseguendo lavori di manutenzione ad un vecchio fienile di cui era proprietario, quando, durante alcune manovre, un muro ha ceduto ed il 67enne, residente a Brusnengo, è stato travolto dai calcinacci. Immediatamente è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i sanitari del 118 per il trasporto in Ospedale. L'uomo, cosciente, e pare in condizioni fisiche buone nonostante l'accaduto, è stato trattenuto solo per accertamenti sul suo stato di salute.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri e il personale SPRESAL che, dopo le opportune verifiche, non ha ritenuto di classificare l'evento come incidente sul lavoro.