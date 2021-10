Biella: Uomo soccorso in tarda serata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono arrivati in Via Ivrea intorno alle 22.30 di ieri, 23 giugno, per un intervento di soccorso a beneficio di un uomo in difficoltà. Le operazioni, a supporto dei sanitari del 118, sono state svolte in presenza della Polizia di Stato giunta sul posto con una pattuglia. L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti sulla sua condizione fisica che non appariva critica dalle prime testimonianze.