Biella: Ubriaca e in stato confusionale crea problemi in piazza Casalegno

I Carabinieri sono intervenuti in Piazza Casalegno per una persona che, in evidente stato di ubriachezza e incapace di intendere, creava problemi ai passanti e ai residenti dei condomini. Dopo aver rilevato le generalità alla donna di origine rumena, che sarà sanzionata per ubriachezza molesta, la pattuglia ha fatto intervenire i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale.