Biella: Fulmine sul tribunale, scattano tutti gli allarmi antincendio. Evacuati gli uffici e controlli dei VVF

Tutto il personale presente in tribunale, nel pomeriggio di oggi, 24 giugno, è stato evacuato dopo che un fulmine caduto sopra l'edificio ha attivato tutti gli allarmi antincendio. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno effettuato un accurato controllo per verificare che non ci fosse alcun problema elettrico e che non ci fosse pericolo per persone o cose.

Il maltempo che si abbatte a macchia di leopardo sul biellese provoca brevi e intensi acquazzoni con forte vento, fulmini e grandine. Anche nel pomeriggio di domani 25 giugno è prevista instabilità del tempo con possibili forti temporali.