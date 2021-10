Non posso salvarmi da solo, venerdì si presenta il libro sull'eccidio di Salussola

Un gemellaggio tra Piemonte e Sicilia, tra Salussola e Isnello, tra le Valli Biellesi e le Madonie palermitane. Con queste parole l'amministrazione comunale di Salussola descrive l'evento a cui sono invitati a partecipare gli organi di stampa nel pomeriggio di venerdì 25 giugno, alle 16, presso l’aula consiliare del Comune, in previsione dell’uscita del libro “Non posso salvarmi da solo” di Antonio Ortoleva, Navarra Editore di Palermo.

Un reportage storico sul crinale degli anni Quaranta sulle orme del partigiano Giovanni Ortoleva di Isnello (Palermo), Jacon, l’unico meridionale dei venti garibaldini del Distaccamento Zoppis, trucidati nell’eccidio di Salussola, 9 marzo 1945. “Il comandate dei fascisti del battaglione Montebello si dichiarò suo compaesano e offrì a Ortoleva di salvarsi, passando dalla loro parte, di imboscarsi, insomma, con una camicia nera – spiegano gli organizzatori - Ma il giovane siciliano disse no: non posso salvarmi da solo, appunto. Nel libro vengono ricostruite alcune esemplari pagine di storia del Biellese, come il Patto della Montagna, il sostegno della popolazione civile e delle grandi fabbriche nella costruzione della Nuova Italia, nonché episodi e personaggi avvenuti e in azione in Sicilia e rimasti ai margini della divulgazione storica. Con un’idea di fondo: nel Nord Italia, in Piemonte e nel Biellese soprattutto, si fece l’Italia libera di oggi e fu lotta e sacrificio nazionale con la partecipazione dei ragazzi del Sud”.

Alla conferenza saranno presenti: Manuela Chioda, sindaco di Salussola, Valter Pozzo, vicesindaco di Salussola, Gianni Chiorino, Presidente Anpi Biella, Marcello Catanzaro, sindaco di Isnello, Enrico Pagano, direttore Istituto Storico della Resistenza, Antonio Ortoleva, autore del libro.