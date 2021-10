Confartigianato: "Chiediamo un incontro col Comune di Cossato per capire tempi e modalità della fatturazione TARIP"

Confartigianato chiede all'Amministrazione Comunale di Cossato un incontro per avere chiarimenti sulla fatturazione TARIP per le utenze non domestiche:

"Apprendiamo dai giornali locali, che nel prossimo consiglio comunale del comune di Cossato , verranno deliberate le tariffe TARIP per l'anno 2021

Anche su questo argomento è mancato purtroppo il confronto con l'amministrazione comunale e vorremmo cercare di capire un attimo, quanto succede.

Da una verifica fatta nelle contabilità dei nostri associati di Cossato, vediamo che l'ultimo saldo richiesto a conguaglio è quello per l'anno 2018 con fatture emesse da SEAB a marzo 2019.

A seguire sono pervenute fatture di SEAB rispettivamente in:

giugno 2019 per richiedere un acconto TARIP anno 2019



novembre 2019 per richiedere un secondo acconto TARIP anno 2019 (impropriamente chiamato conguaglio 2019, ma che a novembre 2019 era impossibile fare)

luglio 2020 per richiedere acconto 2020



NON SAREBBERO QUINDI MAI PERVENUTE, NE' FATTURE DI SALDO 2019, NE' DI SALDO 2020

Sappiamo che andranno in consiglio le delibere per le tariffe 2021 e per l'utilizzo dei fondi che lo Stato centrale ha messo a disposizione, per coprire le mancate entrate dovute all'emergenza sanitaria, che sicuramente ha comportato per le attività economiche, che noi rappresentiamo, un minor conferimento di rifiuti a causa dell'imposizione della chiusura delle attività.

Chiediamo all'amministrazione comunale di volerci rendere partecipi delle deliberazioni che andranno in votazione nel prossimo consiglio comunale, così da poter assieme, in trasparenza, comunicare alle utenze non domestiche cossatesi, tempi e modalità della fatturazione TARIP, con dovute agevolazioni per minor servizio ricevuto in termini di raccolta e smaltimento rifiuti".