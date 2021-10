Nuovi corsi di Manovre Salvavita Pediatriche (MSP) e sonno sicuro

La Croce Rossa di Biella da molti anni tiene corsi sulle manovre salvavita pediatriche (MSP) e sonno sicuro sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a imparare le tecniche di primo soccorso per intervenire in situazioni di rischio che coinvolgono lattanti e bambini. Ogni anno, in Italia, numerose famiglie sono colpite dalla tragedia della morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Ciò avviene non solo a causa di un corpo estraneo ingerito accidentalmente, ma soprattutto perché chi è presente nei primi momenti non è preparato ad eseguire le adeguate manovre di primo soccorso.

La Croce Rossa Italiana promuove da alcuni anni un progetto il cui unico scopo è sconfiggere il non sapere affinché queste morti vengano azzerate; La CRI di Biella ha l'obiettivo di fornire istruzione teorica e pratica per acquisire capacità e dimestichezza, tramite lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico su manichini a piccoli gruppi, con le principali manovre salvavita (manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree) in caso di arresto cardio-circolatorio e di ostruzioni da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino.

Tutta la popolazione è destinataria di questo progetto, dagli insegnanti di asili nido, infanzia e scuola primaria, alle mamme e ai papà, ai nonni, alle babysitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini. Le lezioni vertono su temi come la rianimazione cardiopolmonare (PBLS-Paedriatic Basic Life Support), la disostruzione delle vie aeree e le tecniche di sonno sicuro in età pediatrica. Il corso per MSP e sonno sicuro ha durata di 3 ore così suddivise: Prima ora: Presentazione argomenti, teoria manovre salvavita (rianimazione cardiopolmonare pediatrica, disostruzione delle vie aeree) Seconda e terza ora Esercitazione pratica: manovre di disostruzione del lattante e del bambino - RCP bambino - RCP lattante.

E al termine verrà rilasciato un attestato di esecutore manovre salvavita pediatriche a tutti i partecipanti. Se vuoi partecipare le nuove date sono domenica 27/06 (ore 09.00),martedì 06/07 (ore 19.00), martedì 20/07 (ore 19.00) e domenica 25/07(ore 09.00). Affrettatevi perché per garantire il rispetto delle norme anti-Covid i posti sono pochi! Per informazioni e prenotazioni vai sul sito www.cribiella.it nella sezione dedicata ai corsi.