Venerdì Open Day vaccinale Covid dedicato ai lavoratori

L’Asl di Biella organizza un Open Day vaccinale Covid dedicato ai lavoratori. Venerdì 25 giugno, dalle ore 16 alle 18,30, sarà possibile recarsi all’hub vaccinale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6A a Biella, e avere accesso diretto alla somministrazione senza necessità di prenotazione alcuna.

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori maggiorenni attivi e residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale biellese, che non abbiano già effettuato la pre adesione, fino a esaurimento dei posti disponibili presentando un documento d’identità personale in corso di validità. Per ricevere la vaccinazione senza sarà necessario compilare un’autocertificazione nella quale verrà chiesto di inserire la tipologia occupazionale di appartenenza del vaccinando ed eventuale datore di lavoro o comunque precisando l’attività svolta, oltre ai consueti dati anagrafici. Una volta ottenuto l’accesso in base alle informazioni trasmesse e superata la successiva fase di anamnesi condotta dal personale medico dell’Asl, le persone saranno quindi vaccinate con l’utilizzo della tipologia di vaccino indicata secondo le diverse fasce d’età.

Possono aderire all’Open Day per la somministrazione della prima dose anti Covid tutte le categorie di lavoratori (dipendenti, autonomi, stagionali, interinali); chi fosse già in possesso di un appuntamento in seguito a pre adesione invece è tenuto a rispettare le indicazioni ricevute. In loco, nei casi necessari, i vaccinandi riceveranno l’appuntamento per l’inoculazione della seconda dose a completamento del ciclo vaccinale. Per accedere al centro del gruppo Sella l’invito all’utenza è di presentarsi sul posto a tempo debito, anche nell’ottica di facilitare l’attività degli operatori dedicati.

«Nell’ambito della programmazione della campagna vaccinale è stato possibile “ritagliare” una fascia oraria dedicata ai lavoratori del territorio – spiegano la Direzione, il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Biella – L’Open Day, svolgendosi di venerdì, permette inoltre ai vaccinandi, nella maggior parte dei casi, di poter poi usufruire del fine settimana per riposarsi in caso di eventuali strascichi post vaccino, senza dover così rinunciare a una giornata di lavoro».