Il futuro della montagna e dei borghi, incontro Uncem-sindaci in Valle Cervo

Il futuro dei borghi di montagna e quali risorse intercettare per lo sviluppo di queste zone. Di questo e molto altro si è parlato lunedì pomeriggio nei locali dell'Unione Montana Valle del Cervo La Bursch, alla presenza di molti sindaci e amministratori locali. Ospiti illustri dell'incontro i presidenti nazionale e regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marco Bussone e Roberto Colombero, insieme alla componente del direttivo nazionale Paola Vercellotti.

Ai nostri taccuini, la guida di Uncem ha dichiarato: “In una fase di rilancio e ripartenza incontriamo i sindaci e definiamo come la montagna possa costruire il proprio futuro guardando alle risorse naturali, alle opportunità che arriveranno dal turismo e alla rigenerazione del territorio, anche grazie al Pnnr Next Generation Ue, che dovrà apportare risorse e strumentazioni importanti su questo territorio. Siamo certi che, con un efficace preparazione e un lavoro condiviso con i sindaci, possiamo drenare risorse europee e costruire un percorso di futuro efficace”.

Soddisfatto del confronto anche il presidente dell'Unione Montana Valle Cervo Davide Crovella: “Qualcosa di concreto si è ottenuto: si sono affrontate tematiche riguardanti la problematica legata alla rete wi-fi sollecitandone l'attivazione in tempi rapidi per dare un servizio importante a tutti coloro che scelgono di venire a vivere in montagna. In secondo luogo, si è discusso della carenza dei segretari comunali, figure fondamentali per la vita amministrativa di ogni singolo comune. Una questione che va sbloccata in tempi rapidi a livello nazionale”.