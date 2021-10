Scherma, Pietro Micca in alto con Silvia Massarenti

Bellissimo risultato quello ottenuto da Silvia Massarenti della Pietro Micca di Biella ai Campionati regionali assoluti di spada femminile che si sono svolti nel fine settimana del 20 giugno presso il Palazzetto dello Sport Le Cupole di Torino. Massarenti dopo aver superato i gironi di qualificazione ottenendo tutte vittorie e chiudendo al primo posto della classifica provvisoria, ha saltato di diritto il primo assalto di eliminazione diretta.

Il suo cammino verso il podio l’ha vista contrapposta a Chiara De Piccoli dell’Accademia Scherma Marchesa di Torino, superata 15 a 13 dopo un assalto combattuto e gestito molto bene tatticamente. Nell’incontro dei quarti di finale ha incontrato Beatrice Pieropan della Pro Novara, assalto non facile vista l’esperienza dell’avversaria, Silvia ancora una volta ha dimostrato sicurezza e determinazione aggiudicandosi l’incontro per 15 a 11.

In semifinale l’abbinamento di eliminazione diretta ha posto sul cammino dell’atleta biellese verso il podio Alice Sotero del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, l’esperienza dell’avversaria che parteciperà per il pentathlon moderno alle Olimpiadi di Tokio, ha prevalso e con un dignitosissimo 15/13 per l’avversaria, Silvia Massarenti ha terminato la propria gara conquistando un ottimo 3° posto. “Sono molto soddisfatta di questo risultato” sono le prime parole di Silvia dopo le premiazioni. “Oggi faceva veramente molto caldo, è stato molto difficile tirare e tenere ritmi sostenuti per tutti gli incontri, inoltre avanzando nella gara le avversarie si facevano via via più forti e non potevo avere cedimenti, ecco perché la soddisfazione è molta in questo finale di stagione”.

I tecnici Cinzia Sacchetti e Jessica Lagna si dicono soddisfatte per il risultato di Massarenti e di tutti i ragazzi che nonostante la stagione sportiva densa di difficoltà, relative ai protocolli Covid, hanno comunque continuato con gli allenamenti in modo serio e continuo, partecipando alle fasi regionali e nazionali ottenendo brillanti risultati. Ricordiamo che alle gare regionali hanno partecipato anche Federico Magni, un ritorno alle pedane dopo qualche anno di assenza dalle competizioni, Pietro Ferraioli agli esordi nelle categorie assolute così come Giulia Schwarzenberg, Alice Giordano un po’ sfortunata nelle fasi eliminatorie. Gli appuntamenti agonistici ripartiranno dal mese di settembre, si spera in contesti più sereni dal punto di vista sanitario.