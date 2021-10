Pietro Micca Running sui sentieri della Grande Traversata Biellese

Sabato e domenica 26 e 27 giugno un gruppo di runner coordinati dalla sezione Biella Running della Pietro Micca percorrerà interamente il percorso della GTB, la Grande Traversata Biellese: si tratta di un anello di circa 235 chilometri, nato nel 1998 dalla collaborazione tra la provincia di Biella e il Casb (Consociazione Amici Sentieri Biellesi) che va a toccare luoghi incantevoli del territorio.

I runners completeranno le 15 tappe della GTB con una staffetta che coinvolgerà una settantina di persone. Il percorso è il seguente: Oropa, Graglia, Torrazzo, Viverone, Cerrione, Mongrando, Pollone, Zumaglia, Cerreto Castello, Castellengo, Brusnengo, Crevacuore, Coggiola, Piane di Veglio, Quittengo, Oropa. Primo staffettista sarà Paolo Carnazzi che ha dato la spinta al progetto, sulle orme dell'impresa in solitaria dello scorso anno di Giuliano Pavan, e che è coordinatore dell’evento insieme a Paolo Vialardi.

La partenza è fissata alle ore 6 di sabato davanti ai cancelli del Santuario Oropa dove è previsto il rientro tra le 18 e le 19 pomeriggio della domenica. Non si tratta di una corsa competitiva ma di un modo per scoprire luoghi del territorio andando a “riappropriarsi” di un itinerario affascinante seppur impegnativo. A credere nell'iniziativa il Gal Montagne Biellesi e il progetto TEP 2023-Turismo e Podismo, l’ATS nata proprio grazie al supporto del Gal e che individua il podismo come elemento di socialità intorno al quale costruire offerta turistica. Di questa iniziativa rimarrà un reportage video, che sarà il cuore di una pagina web che conterrà anche delle proposte di soggiorno in più notti per affrontare in tutto o in parte l’esperienza dedicata alla GTB in chiave Trail.

Michele Colombo, direttore GAL: «La GTB è per noi un tema prioritario di territorio e l’iniziativa di Pietro Micca/Biella Running mi sembra una bella occasione per rivisitarla e verificarne lo stato e magari ridarle una dignità in chiave sportiva» Roberto Narzisi di KiRun/Kiboviaggi è capofila del progetto TEP 2023: «Si tratta di un enorme sforzo organizzativo, realizzato con passione da un gruppo di donne e uomini, che hanno scelto di abbinare la passione per il running all’amore per il nostro territorio, accettando una sfida affascinate e complessa. La missione che ci siamo dati con il progetto TEP2023 è di valorizzare iniziative ed eventi del territorio intorno al tema del running come chiave di attrattività verso i moltissimi appassionati di questo sport: questa è l’iniziativa perfetta per il nostro progetto e non potevamo assolutamente mancare».