Ippon 2 Karate, buona prova in Coppa Italia per gli Under 18

Lo scorso fine settimana si è tenuta, presso il Palapellicone al Lido di Ostia, la Coppa Italia Under 18 di karate FIJLKAM a cui hanno partecipato, rappresentando la Ippon 2 di Biella, Alessio Durante (Vicecampione d'Italia Esordienti 2018) e Ludovico Iacazio.

Entrambi hanno gareggiato nella categoria più numerosa dei 68 kg, distinguendosi tra 55 atleti di alto livello. Alessio Durante, al termine di cinque combattimenti, si è classificato al 7° posto; la sua gara è terminata in semifinale di poule, perdendo per giudizio arbitrale contro l'atleta lombardo (Vicecampione d'Italia Juniores 2020) che ha conquistato la medaglia di bronzo. Ludovico Iacazio, pur disputando una buona prova, si è fermato al primo turno perdendo con un atleta laziale che, non superando tutti gli incontri successivi, non ha offerto a Iacazio la possibilità di essere recuperato.

Soddisfatto il maestro Feggi delle due giovani ragazzi considerando che, entrambi hanno appena compiuto i 16 anni e questa competizione era la loro prima esperienza in questa categoria dopo la lunga inattività dovuta all'emergenza Covid.