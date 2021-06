Calcio, al via a Biella stage portieri: una vita da numeri uno

In collaborazione con ilportiere.it e stage portieri Antonio Mirante di Francavilla Fontana (BR) uno dei più importanti stage per portieri organizzato da ben 15 anni riconosciuto ufficialmente dalla Uefa e affiliato anche all'associazione SOCCER SCHOOL GOALKEEPERS WORLD.

Vita da numeri Uno Project creata da Mister Capece con responsabile unico progetti in italia Mister Ramella Alessandro , è un progetto che è stato sposato e condiviso da diverse società, quali Accademia Sorrento( settore giovanile Sorrento Calcio) , e quest'anno dalla Virtus Francavilla del patron Magrì, società che milita nella lega pro, oltre a diversi stage in Italia e all'estero, Perugia in collaborazione con Luca Cannoni Academy e a Cagliari ( organizzatore dello stage Mister Nunzio Falco )ex giocatore professionista con ben più di 300 presenze tra serie A serie B e lega Pro, in Spagna per us Cornella femminile per un 4 giorni di stage. Mister Mario Capece è attualmente allenatore della nazionale di Malta, dopo anni trascorsi in Romania vincendo la coppa di Romania con Universitate Craiova e in Albania vincendo la coppa Albania con il Partizan Tirana e presenze in Champions League ,e nella sua carriera da allenatore portieri ha fatto crescere nomi importanti come Antonio Mirante ,Federico Marchetti e Andrea Seculin e tanti altri professionisti. Mister Ramella Alessandro attualmente alla Virtus Francavilla con il progetto, e in oltre responsabile area portieri per i camp ufficiali Fc Barcellona Italia e Svizzera e ha lavorato in diversi stage con Mister Amedo Mangone( ex giocatore di Piacenza Bologna, Roma nell'anno in cui ha vinto lo scudetto, Parma coppa Italia Bari e Brescia). Allo stage sarà presente Mister Savino Freda ideatore del ilportiere.it ex allenatore di Foggia( lega pro) , Manfredonia ( lega Pro), nazionale under 17 LND e attuale allenatore Nazionale under 15 LND.

Inoltre ha collaborato con allenatori portieri del calibro come Grigioni attualmente alla Lazio e Tancredi Ex ROMA e tanti altri. Lo stage si svolgerà sul campo sintetico di 53° Fanteria( Biella) grazie alla disponibilità che ha dato la società la Biellese. Gli allenatori presenti allo stage saranno Mister Ramella Alessandro e Savino Freda più collaboratori. L'organizzazione dello stage vuole ringraziare tutta la giunta comunale per la disponibilità data dal patrocinio e Corrado Neggia presidente della commissione sport della città di Biella. Tutti gli allenatori sono qualificati Figc. Per ulteriori informazioni e iscrizione contattare la pagina Facebook Vita Da Numeri Uno Project o il numero cellulare 345 0417861. Numero posti limitati.