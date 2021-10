Biella 4 Racing, una pioggia di trofei al Lana Storico FOTO

È stata un’edizione da incorniciare quella appena conclusasi del 10° Rally Lana Storico per la Scuderia Biella 4 Racing, dove i suoi portacolori ed equipaggi assistiti in gara, hanno conquistato vittorie e podi assoluti ma anche vittorie e trofei di classe in ognuna delle tre manifestazioni in cui la gara Biellese era suddivisa, Rally Storico, Regolarità a Media e Regolarità Sport.

“È stata un’edizione che ci ha riservato dei risultati al di là di ogni nostra più rosea aspettativa”, commentano i rappresentanti B4R, “aver conquistato vittorie e podi assoluti, ma anche vittorie e piazzamenti di classe, non ce lo potevamo certamente immaginare, ma ci ripaga del grande sforzo messo in campo dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi di Scuderia, che in questa due giorni hanno saputo dare il meglio a supporto dei nostri portacolori in gara, ma anche degli equipaggi che, pur facenti parte di altre Scuderie, si appoggiavano a noi per assistenze ed hospitality. Un grosso grazie va ad Andrea Florio, Riccardo Maroso, Ugo Maroso, Gabriele Raniero, Nicolas Raniero, Adolfo Salaorni, Andrea Salaorni, Stefano Zambon, Roberto Zampollo, Edi Colongo, Silvana Zanetta, Mara Zublena e Luca Colongo, senza dimenticare tutti gli altri componenti di Scuderia che ci hanno supportato “da casa””. Nella categoria Rally Storico, i primi a comparire nell’ordine d’arrivo sono Fabio Cristofaro e Alberto Caligaris, al via sulla loro Ford Sierra Cosworth, che terminano in quarantesima posizione assoluta e nona di una sempre affollata classe J2-A>2000.

“Siamo partiti carichi ma senza eccessive pretese”, commenta Alberto Caligaris, “e subito una piccola rottura ci attendeva sulla prima prova, facendoci scendere nelle retrovie della classifica generale. L’intervento di Corrado Cristofaro e Luca Vigna, la nostra assistenza, ci permetteva di ripartire al meglio e di recuperare man mano posizioni, con dei bei tempi parziali e spettacolo per il pubblico. Un grazie a Corrado e Luca per il lavoro svolto, a Fabio per la comunque bella gara, ed alla nostra Hospitality”. Quarantanovesimo assoluto e quarto di una combattuta classe 2/1150 del Gruppo 3, troviamo il navigatore B4R Roberto Barbera, che dettava le note a Simone Borlotti, al via su Fiat 127, per i colori del’X Rally Team.

“Siamo partiti agguerriti” esordisce Roberto Barbera, “e i tempi ci davano ragione, ma poi qualche piccolo errore ci ha fatto perdere preziosi secondi che poi alla fine della gara sono risultati determinanti per allontanarci dal podio di classe. A parte questo concludere il Lana è sempre una gran soddisfazione, e considerando la classe abbiamo fatto la nostra figura, speriamo il prossimo anno di poter fare ancora meglio”. Massimo Ravetti e Mauro Cairati conquistano meritatamente dopo una bella gara la classe J1-A1600 a bordo della loro Fiat Ritmo 105 TC, concludendo inoltre il rally in sessantaduesima posizione assoluta “Riscatto ottenuto!”, esordiscono Ravetti e Cairati all’unisono, “dopo un anno di sfortune e uno di stop un meritato e sudato primo posto di classe”. Prosegue Ravetti: “non potevo aspettarmi un risultato migliore, tutto è andato per il meglio, il mio naviga si è superato e la macchina, seppur non ancora al 100%, ha tenuto botta fino all’ultimo metro, permettendoci di ottenere questo risultato”.

Conclude Cairati: “abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare, con concentrazione ed impegno siamo arrivati fino in fondo; il pilota migliora di gara in gara, siamo sulla buona strada per lasciare il segno nella categoria”. Ora per l’equipaggio B4R testa già rivolta ai prossimi impegni di campionato, per tentare di ottenere il colpaccio tricolore. Ottime prestazioni per gli equipaggi Biella 4 Racing nella Regolarità Sport, dove il sodalizio Biellese ottiene la seconda posizione nella classifica riservata alle Scuderie. Luca Maielli e Giovanni Gambino, dopo un’intera giornata di gara passata ai piani alti della classifica, salgono sul terzo gradino del podio assoluto, conquistando anche la seconda posizione fra le vetture di 7° Raggruppamento con la loro Peugeot 205 GTi.

“Fine settimana da incorniciare per me e Giovanni”, commenta Luca Maielli, “un super risultato visto la concorrenza della vigilia, ottenuto grazie al supporto di tutta la B4R, senza il quale tutto ciò sarebbe stato impossibile, non dimenticando la spinta di quel meraviglioso funambolo di nome Max Fignani con Arianna Fior, che avrebbero sicuramente ottenuto la coppa per lo show offerto! Un pensiero va anche a Vespa-Taglioretti, fermati da noie meccaniche, senza le quali il podio sarebbe stato loro”. Terminano sesti assoluti e terzi di 7° Raggruppamento, Massimiliano Fignani e Arianna Fior, in gara sulla Talbot Sunbeam TI, rallentati nel finale dal cedimento di un ammortizzatore causato da un grosso buco scavato in un taglio dalle precedenti vetture, che li ha estromessi dalla lotta per il podio assoluto.

“Fantastica gara”, esordisce Arianna Fior, “avevamo promesso tanto divertimento con un occhio alla classifica e così è stato! I nostri passaggi alle inversioni sono stati molto apprezzati, e questo ci rende felici. Finalmente tornare a correre la gara di casa dopo due anni di assenza è stato come riprendere un discorso rimasto in sospeso, rivedere amici alla partenza e lungo il percorso, scambiare quattro chiacchiere con gli altri equipaggi ci fa ben sperare in un prestissimo ritorno alla normalità, sempre con la voglia di strare insieme e divertirsi”. Grosse soddisfazioni per la Scuderia Laniera anche dalla Regolarità a Media dove, delle sette vetture assistite in gara, tre di esse hanno conquistato i primi tre posti della classifica assoluta.

Sono stati infatti Gandino-Merenda ad aggiudicarsi la competizione a bordo della loro Fiat Ritmo 130 Abarth griffata Scuderia del Grifone, seguiti dalla coppia Bonnet-Solomatina, su Alfa Romeo Giulietta (Grifone) e dall’equipaggio “rosa” Giugni-Biagi, in gara su Alpine A110 (Grifone). Concludono la gara settimi assoluti Verini-Keller su Audi Quattro gr.4 (Grifone), undicesimi Vellano-Molina su Audi 80 Quattro (Milano Auto Storiche), dodicesimi Chiesa-Chiesa su Alfa Romeo Giulia (Grifone) e diciannovesimi Pasino-Italiano su Opel Kadett GTE (Grifone).