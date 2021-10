Esce "Sassy Goose" il nuovo album di John Bringwolves

Dopo i singoli “ Feel ” e “ Run ”, pubblicati rispettivamente il 27 febbraio e il 30 aprile, si avvicina il giorno di Sassy Goose, l’album di John Bringwolves – nome d’arte di Giovanni Portaluppi (classe 1992) – che uscirà ufficialmente il 25 giugno per Garden of J, sub-label della neonata etichetta discografica Time Is The Enemy.

Il progetto dell’artista biellese è il risultato di un processo creativo che ha toccato il suo apice durante il lockdown, quando le giornate malinconiche si alternavano a quelle più spensierate, dando vita così a due tempi musicali completamente diversi tra loro. Una miscela che ha innescato un particolare equilibrio tra le parti melodiche e il groove ritmico, perfetta combinazione delle due anime alla base delle nove tracce dell’album.

Sassy Goose è un viaggio lento e veloce al tempo stesso, accompagnato dalla chitarra funky-blues, dalle atmosfere synths electro-ambient, dall’elettronica, dalla melodia del piano. Strumenti analogici e digitali si incontrano per esplorare sonorità sperimentali, campioni dal passato, suoni di strada ed arti visive.

Con Sassy Goose, John Bringwolves continua il percorso cominciato nel gennaio del 2018 che, alla fine del 2020, lo ha portato alla produzione del primo vinile “Fake to say”, venduto principalmente sulla piattaforma Bandcamp e andato sold out. Sulla scia di questi risultati, i video di John realizzati in collaborazione con l’artista Afra Zamara hanno raggiunto una media di 15.000 visualizzazioni su YouTube, mentre su Spotify le tracce hanno una media di 4.000 ascoltatori mensili.

“Più di due anni fa ho iniziato a produrre musica elettronica con l'obiettivo di fare dei live set. Suonavo soprattutto per gli amici, alle feste organizzate a Torino” – racconta John Bringwolves – “Nell'ultimo anno di pandemia, quando ho lavorato all'EP "Fake to say", ho passato molto più tempo nel mio studio e ho iniziato a suonare il pianoforte, a cantare e a concentrarmi su un particolare synth per ore. Sassy Goose è il risultato di due tempi musicali completamente diversi: uno in cui ho suonato per far ballare i miei amici, l'altro in cui ho suonato per me stesso, ritrovandomi da solo in studio. A causa del cambiamento drammatico avvenuto mentre lavoravo alla mia musica, a volte mi sentivo incerto, ma devo dire che mi piace l’idea di essere riuscito a combinare questi due tempi musicali in un'unica opera”.

L’album di Bringwolves, come del resto tutta la sua produzione musicale, risente molto dell’impatto con l’arte e con le sue implicazioni visive. Di conseguenza, la copertina di Sassy Goose ha una genesi particolare che rappresenta il leitmotiv dell’opera stessa: “La scelta dell'oca, sulla copertina dell'album, nasce da un ricordo d'infanzia” – continua John – “Da bambino ho cercato di accarezzare un'oca vicino a un lago, ma sono stato morso e sono scappato! Ho pensato quindi che l'oca fosse il simbolo perfetto per il mio album, anche perché mi è capitato di ritrovare questo animale nelle situazioni più strane! Le oche sembrano dolci e affettuose, ma nascondono uno spirito impertinente e mostrano una forte istinto di difesa del proprio territorio. E questa ‘doppia personalità’ mi ha ricordato i due stati d'animo dell'album, il primo in pace con l'ambiente circostante e l'altro più dinamico, nervoso e, a volte, ‘sbarazzino’. Dopo aver scelto la mascotte, ho iniziato una collaborazione con l'artista Davide Robaldo e lui ha immaginato l'oca all'interno di un paesaggio onirico, pieno di simboli, uno per ogni traccia. Giacomo Clemente ha poi collaborato con Davide occupandosi della creazione del lettering e del font”.

Tracklist Sassy Goose

1. Sassy Goose

2. Tum Tribù

3. Feel

4. The Wrong Mattress

5. Mountains

6. Space

7. Run

8. RIP

9. Nihilism

Giovanni Portaluppi, aka John Bringwolves, nasce nel 1992 a Biella. Dopo aver suonato batteria, pentole, bastoncini, zucche, hang e jembe, a 12 anni è il turno della chitarra elettrica. Nel 2010, insieme a Luca Biaggi, Matteo Lorenzi e Lorenzo Martinotti fonda la band rock-pop Entropia, con la quale debutterà con un EP dal titolo “Il tempo del rifiuto” e numerose date tutta Italia, tra cui anche Heineken Jammin’ Festival e Collisioni Festival. La band vince il Tour Music Fest a Roma nel 2013 e si qualifica tra i finalisti per le selezioni di X-Factor 2016. Nel 2017, le forti influenze della musica elettronica lo portano a staccarsi dalla band e a dedicarsi ad una ricerca sistematica nell’ambito del sound design e del rapporto tra suono e arti visive. Durante gli spostamenti quotidiani dalla provincia a Torino, scopre la produzione di musica elettronica su iPad e comincia a dar forma sonora a pensieri musicali stimolati dall’osservazione di una realtà quotidiana fatta di persone, panchine, treni e paesaggi. È solo nel gennaio 2018 che, dopo un impattante viaggio in Cile, torna in Italia con in mente un progetto solista sotto lo pseudonimo di John Bringwolves. Si impegna così nello studio della produzione di musica elettronica e mixing presso il Gamma Music Institute di Torino con Daniele Mattiuzzi e inizia a produrre musica originale a partire dall'ascolto ossessivo di artisti focalizzati sul campionamento e atmosfere elettroniche (Four Tet, Jamie XX, Burial, Romare, Kalabrese, Aphex Twin). Oggi i live set di John Bringwolves sono un viaggio onirico compiuto, che prende forma attraverso chitarra funky-blues, synths electro-ambient e drum-machines uptempo. Nell’incontro tra strumenti analogici e digitali esplora sonorità sperimentali, campioni dal passato, suoni di strada ed arti visive.

Mullet Management collabora con diversi progetti che vanno dal management di artisti a 360° alla vendita di servizi di music marketing e project management. Fondata un anno fa da Diego Indovino e Andrea "Kudd" Cussotto, conosciutisi lavorando entrambe per Jazz:Re:Found festival, collaborazione che tuttora prosegue. Il lavoro come Mullet Management è iniziato con John Bringwolves e da qui si capisce anche il nome: John, infatti, è un fiero portatore del mullet.