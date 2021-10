Sostenibilità, Pichetto: “Transizione verso economia verde è grande opportunità per paese”

"La transizione verso un’economia verde e sostenibile rappresenta una grande opportunità per rafforzare il sistema italiano manifatturiero, per renderlo innovativo, competitivo e creare posti di lavoro. I dati riguardanti la nostra economia mostrano come il nostro paese abbia già strutturalmente colto le opportunità insite nella transizione ecologica, mentre l’indice di performance sull’economia circolare nel 2021 conferma la prima posizione dell’Italia fra i paesi UE. Continuiamo nella direzione tracciata per accelerare la rivoluzione che l’Italia e le prossime generazioni meritano di avere. Aderire a questi valori richiede infatti un forte impegno delle istituzioni, della società civile e della comunità internazionale : in gioco c'è la vita di tutti e il futuro del mondo economico ed industriale". E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Giliberto Pichetto, in occasione della web conference ''Proposte per un'Italia responsabile e sostenibile'' promossa da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera, idee e progetti per il rinnovamento del Paese.