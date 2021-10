Biella, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale in piazza per dire No alla droga

Sabato 26 giugno dalle 9:30 alle 12, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale saranno in Piazza Santa Marta a Biella, in occasione della Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droghe, per promuovere il Manifesto nazionale per la lotta alla droga .

“Basta con le fake news pro-legalizzazione: tutte le droghe fanno male, compresa la cannabis, che compromette l'attenzione e la memoria e nei giovani ha effetti sul cervello. Legalizzarne il consumo non farebbe altro che aumentare le dipendenze, senza sconfiggere la criminalità organizzata, che, facilmente, sarebbe in grado di organizzare un mercato nero a costi minori, come già sosteneva Paolo Borsellino – spiegano il segretario provinciale Cristiano Franceschini e il dirigente nazionale di Gioventù Nazionale Giulio Gazzola - La criminalità si sconfigge dotando le forze dell'ordine di maggiori risorse per le attività di contrasto, garantendo la certezza della pena per chi spaccia e il rimpatrio per gli spacciatori stranieri. Inoltre, è fondamentale potenziare il sistema integrato di servizi pubblico-privati che svolgono attività di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo per tossicodipendenti. Ancora una volta diciamo sì alla vita e no alla droga, ribadendo quelle che per noi sono delle ovvietà”.