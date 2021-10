Una camminata domenicale sui sentieri magici di Netro

Finalmente, si torna a fare qualcosa tutti insieme. Con queste parole il Comune di Netro ha promosso l’evento in calendario per domenica 4 luglio denominato “In cammino sul sentiero dei Pé d’Oca - da Netro al Roc delle Fate”.

Una passeggiata, organizzata con il FAI (Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Biella), attraverso i boschi lungo il percorso che collega due luoghi dalla forte componente magica, entrambi meritevoli di essere visitati. Dal sentiero del leggendario popolo dai piedi palmati fino alla roccia “fatata” dalla quale si gode un’ottima vista sulle colline della Serra e la pianura biellese.

A seguire, è prevista una visita guidata al Centro di Documentazione sulla lavorazione del ferro delle Ex Officine Rubino, raro esempio italiano di archeologia industriale che si coniuga con un’unità lavorativa tuttora attiva. Il ritrovo è previsto a Netro, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, alle 9.Alle 9.30, partirà la passeggiata, della durata di circa 3 ore per 650 metri di dislivello.

Pranzo al sacco alle 13, all’arrivo al Roc delle Fate. Nel pomeriggio, la visita guidata. Alla partenza sarà possibile tesserarsi per il FAI, mentre nel corso dell’evento si potrà conoscere anche l’attività dell’AIL Biella, che opera sul territorio nella lotta alla leucemia. Al termine della giornata, i partecipanti riceveranno un omaggio di prodotti locali offerti dal comune di Netro.

Prenotazione obbligatoria, scrivendo a biella@delegazionefai.fondoambiente.it, si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione.