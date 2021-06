Sold out il concerto nel bosco di Emiliano Toso - FOTO

L'appuntamento è davvero suggestivo, perché il palcoscenico è la natura dell’Oasi Zegna e il bosco della Cascina Caruccia. Gli alberi come quinta teatrale. La temperatura gradevole delle sere di inizio estate. E la musica di un pianoforte accordato a 432 Hz, la frequenza della vita, del battito della terra, con gli armonici che risuonano con i suoni del cervello, del Dna.

Dopo il concerto di sabato 19 giugno Emiliano Toso, musicista, compositore e biologo molecolare, amico dell’Oasi Zegna, torna ad incantare con la sua Translational Music per un nuovo appuntamento che regalerà benessere profondo e di armonia nella natura in costante dialogo con i boschi circostanti.

Emiliano Toso: “Quando condivido la mia musica amo sentirmi a casa. Sabato 19 giugno, la Caruccia è stata la mia casa in un concerto nel bosco in cui gli alberi, l’erba, le foglie, i grilli, il cielo, gli uccelli, i profumi del bosco hanno accompagnato le note di Translational Music come non ricordavo da tempo. Ma soprattutto tutti i partecipanti, 500 occhi meravigliosi che avevano sete di serenità, armonia, equilibrio e di sentire quella sinfonia di vita che possiamo percepire chiara quando siamo insieme, un’orchestra di anime tutte diverse e tutte perfettamente accordate con il cielo. E’ stato un privilegio condividere i nuovi brani che ho composto durante il lockdown e che finalmente hanno risuonato con il vostro mare di cellule. Lo sarà ancora domenica prossima 27 giugno per nuovi brani, nuove emozioni, nuova vita. Oggi più che mai, anche alla luce del periodo che stiamo vivendo, è sempre più importante ristabilire l’equilibrio uomo-natura, diffondere la consapevolezza che il rapporto di cura tra questi due elementi deve essere biunivoco, generare esperienze di bene comune e di responsabilità civile diffusa, vivere all’aria aperta e a stretto contatto con gli elementi della natura in ogni stagione”.

I suoni della natura, il rumore di vento, foglie e animali, saranno accompagnati dalle note del violoncello di Lorena Borsetti e dai passi di danza di Alice Serra.

Sono tantissime ormai le persone che seguono questo poliedrico artista che ha appreso dalla biologia la scienza della vita e dalla musica la possibilità di infondere benessere al nostro corpo facendo vibrare le cellule in armonia con il linguaggio della natura.

Cosa portare: una coperta o un cuscino per sederti a terra comodamente Biglietti: 20 euro 1 adulto (2 adulti 35 euro), gratuito fino a 12 anni

Prenotazioni obbligatorie (posti limitati) a emilianotosoeventi@gmail.com o acquisto in prevendita su www.emilianotoso.com .

Il concerto di Emiliano Toso è l’occasione perfetta per concedersi un vero e proprio bagno di natura: passeggiate nei boschi, immersione nei boschi e scoperta del gusto presso i ristoranti e degli agriturismi del territorio sono le chiavi giuste per godersi l’inizio dell’estate.

L’esperienza si può completare con le proposte di soggiorno all'albergo ristorante Bucaneve (www.bucaneve.eu ).

UNA STAGIONE IMPERDIBILE

A un’ora e mezza da Milano e Torino, l’Oasi Zegna in questo periodo si veste di molteplici volti, uno più suggestivo dell’altro: la parte bassa (che parte da Trivero Valdilana a circa 800 mt.) accoglie le fioriture primaverili, mentre la parte alta (attorno ai 1400 mt.) si risveglia definitivamente dall’inverno con bucaneve e narcisi. Questa è la stagione più emozionante e la Strada Panoramica Zegna diventa il collegamento tra le tante esperienze da vivere sul territorio come appunto la visita, guidata o in autonomia, della Conca dei Rododendri appena sopra Trivero Valdilana, sede ancora oggi del Lanificio Zegna e di Casa Zegna, archivio storico e polo museale.

L’OASI ZEGNA

L’Oasi Zegna è una vasta area naturale ad accesso libero estesa per circa 100 km2 sulle Alpi biellesi. Attraversata dalla strada Panoramica Zegna, si raggiunge in un’ora e mezza da Torino e Milano. Una montagna autentica da vivere in maniera slow, ideale per le famiglie, ma anche per gli sportivi e appassionati di natura, animata tutto l’anno da attività e iniziative, tra sport, divertimento, cultura del territorio e valorizzazione dei sapori tipici. L'Oasi Zegna, primo esempio di mecenatismo ambientale in Italia, nel 2014 ha ottenuto, unico caso in Italia, il Patrocinio del FAI Fondo Ambiente Italiano. Informazioni sempre aggiornate e tutti gli altri eventi su oasizegna.com