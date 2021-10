Big Picture Learning, gli open day nella sede biellese

La scuola innovativa di BIG PICTURE LEARNING, Istituto “superiore” non paritario, si presenta con nuovi open day in presenza. Dopo il primo incontro di oggi, i prossimi appuntamenti sono in programma martedì 29 giugno e giovedì 8 luglio alle ore 20.30 nella sede della scuola a Sellalab, in via Corradino Sella 10 a Biella.

Sarà l’occasione per conoscere come funziona la scuola e la filosofia innovativa di questo percorso scolastico. Ad accogliere i partecipanti sarà il preside, Fabio Pirola, con alcuni studenti.

“Durante la serata parleremo dei valori alla base del nostro modello – spiega Chiara, vicepreside di Big Picture Learning Italia – e cosa lo rende uno dei più innovativi al mondo, cosa significa il nostro motto “Uno studente alla volta”, come aiutiamo i giovani a trovare la propria strada e come li aiutiamo a trovare e potenziare le proprie passioni. Ad oggi sono 41 gli studenti che frequentano la scuola Big Picture Learning e ogni anno aumentano arrivando anche da città al di fuori di Biella.”

La partecipazione all’open day virtuale è gratuita, ma i posti sono limitati quindi è necessaria l’adesione.

Per informazioni:info@bigpicturelearning.it