Biella, torna in Riva il Mercatino dell’Antiquariato Minore dopo lo stop Covid

Domenica 27 giugno , dopo lo stop dovuto alla pandemia , ritornerà il Mercatino dell’Antiquariato Minore nello storico rione Riva. È dal 1987 che le ultime domeniche di marzo, giugno e settembre , centinaia di espositori provenienti da tutto il Piemonte ,Valle d’Aosta e Lombardia partecipano a questo appuntamento.

Dalle 8 alle 18 gli appassionati di “cose d’altri tempi “ potranno passeggiare tra i banchetti posizionati nelle vie e nelle piazze del quartiere storico di Biella. In occasione del mercatino sarà possibile visitare Casa Menabrea in piazza Battiani e il Macist Museum in Costa di Riva ( entrambi con orario 15-19 )