A Salussola si parte alla scoperta del villaggio romano dei Vittimuli

La Pro Loco di Salussola, in collaborazione con il Comune, propone per domenica 27 giugno la passeggiata guidata “Ricordo dei Vittimuli”. Si andrà quindi alla scoperta del villaggio di epoca romana abitato dai Vittimuli, popolazione dedita alla lavorazione all’estrazione e lavorazione dell’oro estratto nella zona della Bessa.

Il percorso prevede il ritrovo alle 15 nell’area picnic di Prelle, e si snoderà nella via Leonardo Gianinetto, cascina Casetto, cascina Carrubi Anffas, via Giovanni Vialardi, cascina Silana, regione Beniamina, via San Secondo, sosta a Borgo di Chippara , strada della Serra, via Campasso, strada del Bacialero e ritorno attraverso via San Secondo.

Tramite navetta si tornerà a Prelle dove è prevista una visita con degustazione presso la Cantina Eusebio. Per prenotazioni telefonare alla segreteria del Comune al numero 0161 998124 entro mercoledì 23 giugno. In osservanza delle normative Covid-19,sarà obbligatorio indossare la mascherina e osservare la distanza sociale.

È consigliato abbigliamento comodo e scarpe da trekking, vietato indossare calzature leggere come sandali, ciabatte, infradito.