Gruppo Giovani Imprenditori Uib in visita alla Mostra LANA

Nei giorni scorsi il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ha visitato la mostra LANA. Le trasformazioni di un’industria e l’Associazione Laniera Italiana allestita negli spazi della Fondazione Sella e, successivamente, si è svolta la riunione del GGI, ospitata negli spazi dell’ex Lanificio Maurizio Sella, incentrata sui prossimi progetti del Gruppo che riguardano in particolare temi considerati prioritari, come innovazione e Education.

“Grazie ad Angelica Sella, che ci ha accolto in Fondazione e ci ha accompagnato durante la visita alla mostra, abbiamo potuto scoprire la ricchezza del nostro patrimonio storico legato alla cultura di impresa nella manifattura tessile– commenta il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Christian Zegna –. E’ stato un modo per testimoniare, nel concreto, quanto questo patrimonio intangibile sia importante per noi, sia come Giovani che come Imprenditori. Si tratta di una ricchezza enorme dal punto di vista culturale per il nostro territorio, un motivo di orgoglio di cui anche le giovani generazioni devono essere consapevoli”.

La mostra, allestita all’ex Lanificio Maurizio Sella fino al 1° novembre 2021, propone un itinerario inedito che illustra una lunga storia fatta del sapiente insieme di imprenditorialità, tecnologia e innovazione che ha reso grande il settore industriale tessile, tra i più antichi del paese, parte fondamentale dell’economia nazionale nel passato e nel presente. Oltre a valorizzarne la storia, la mostra evidenzia il prestigio ancora attuale dell’industria tessile, portando all’attenzione del visitatore la valenza innovativa che ha attraversato e tuttora attraversa il settore e i territori in cui si è maggiormente sviluppato.