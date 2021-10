Nuove socie e passaggio di campana, si conclude l'anno 2020/21 per Lions Biella

Con la consegna dei service, l'ingresso di tre nuove socie e il passaggio di campana, si è concluso l'anno 2020-2021 del Lions Biella Bugella Civitas. Un anno difficile per tutte le associazioni di volontariato che hanno dovuto lavorare per le raccolte fondi senza potersi incontrare e senza poter organizzare iniziative in presenza.

La presidente Giovanna Mosca, nel corso di una serata al Circolo Sociale Biellese, ha ringraziato tutte le socie che hanno comunque contribuito alla riuscita degli obiettivi attraverso numerosi service sul territorio. I fondi, consegnati alla presenza del Governatore distrettuale Giancarlo Somà e del Prefetto di Biella Franca Tancredi, andranno, tra gli altri, alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza e dei loro bambini, alla banda musicale giovanile ANBIMA, al Santuario di Oropa (in particolare per il restauro della cripta della Basilica Superiore) e alla RSA Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore. Con il passaggio di campana, la presidenza è passata da Giovanna Mosca a Nicoletta Ramella Pezza, la quale proseguirà, per il terzo anno consecutivo, il service della Casa Rifugio.