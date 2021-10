Consegnati agli studenti di Vigliano e Ronco gli attestati Alliance Française

Martedì 8 e mercoledì 9 giugno scorsi, presso le sedi delle scuole medie di Ronco Biellese e Vigliano Biellese, la Presidente dell’Alliance Française di Biella Claudia Casazza ha consegnato l’attestato di partecipazione al corso di conversazione in lingua francese agli studenti dell’Istituto che hanno aderito.

L’iniziativa, svoltasi in orario extrascolastico nei mesi di aprile, maggio e giugno, è stata proposta come alternativa ai corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche che non è stato possibile organizzare durante l’anno scolastico a causa della pandemia.

Le lezioni, tenute a distanza da una docente madrelingua, sono state seguite con entusiasmo dai ragazzi. È stata per loro un’occasione per mettersi alla prova nella seconda lingua straniera studiata e per arricchire il vocabolario senza sentire la pressione del voto. Visto il successo di questa iniziativa, l’Istituto Comprensivo di Vigliano si auspica di poterla ripetere nei prossimi anni, per stimolare ulteriormente gli studenti ad approfondire lo studio delle lingue straniere.