Anffas Biellese, ospiti in gita alla scoperta delle bellezze del Parco della Bessa

E’ stata un piccolo, grande, successo la visita guidata effettuata nei giorni scorsi a Vermogno, alla scoperta delle bellezze del parco della Bessa. All’escursione erano presenti una decina di ospiti dell’Anffas Biellese. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con “Cityfriend”, che ha messo a disposizione due guide speciali per accompagnare il gruppo dentro il parco e il relativo museo.

“E’ il terzo appuntamento per iniziative di questo tipo, finanziate dal progetto “Digital Agility” che abbiamo recentemente presentato al Museo del Territorio. Ne faremo altri…” spiega, soddisfatto, Ivo Manavella. “Un grazie a Giulia Mosca di Cityfriend che ha reso questa gita veramente inclusiva e su misura per le persone che hanno partecipato. E a Fiorella Giarrizzo che ci ha raccontato tantissime cose interessanti - ha spiegato Enrica Frencia, di Anffas -. E’ stata un’esperienza importante, perché davvero preparata per rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti, con percorsi differenziati, soste e attenzioni particolari”.

Tutti obiettivi della start-up “Cityfriend”, come spiega una dei tre soci fondatori. “Lavoriamo nel settore del turismo sociale - dice Luisa Pavesi -. I nostri accompagnatori quindi uniscono professionalità e competenze legate al turismo a conoscenze aggiuntive per essere all’altezza dei bisogni di persone con disabilità. Il progetto sta dando ottimi frutti. Ora pensiamo già al prossimo appuntamento, il prossimo 4 luglio al Giardino Botanico di Oropa”.