Rinnovo contratto tessili, Biella si è fatta sentire - FOTO

Stato di agitazione e blocco della flessibilità e degli straordinari.

Queste le risposte dei lavoratori del settore tessile ed abbigliamento alle domande di Sistema Moda Italia di ridurre le procedure di consultazione con le RSU, di gestire unilateralmente ferie ed orari di lavoro, di contrattualizzare lo straordinario obbligatorio, di modificare l'istituto della malattia, di variare l'istituto delle 3 settimane di ferie consecutive e posticipare il termine di programmazione a giugno, di eliminare le 5 settimana di ferie per gli impiegati, di pagare e fruire i permessi per riduzione orario lavoro senza accordo sindacale e in modalità collettiva. Il tavolo è quello del rinnovo del contratto nazionale, riaperto dal 1 dicembre 2020.

Risposte che Filctem, Femca e Uiltec, i comparti tessili di Cgil, Cisl e Uil, hanno ribadito ieri, martedì 22 giugno, durante il presidio regionale di fronte alla sede dell'Unione Industriale Biellese. “Le proposte di SMI sono inaccettabili – afferma Alessandra Rangheti di Uiltec - perché mirano a togliere potere alle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende e sul territorio, e perché, nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91, chiedono un peso maggiore al criterio di scelta tecnico-produttivo e organizzativo rispetto agli altri criteri legali previsti”.

Oltre a Biella, il presidio di ieri si è svolto in tutta Italia, da Milano, di fronte alla sede di Sistema Moda Italia, a Firenze; dal Veneto, all'Emilia, al Lazio. “Il presidio di Biella è andato bene con la partecipazione di lavoratori e delegati sindacali, – dichiara Barbara Piva di Femca - e credo che sia stato sentito dal controparte. Ci auguriamo di uscire da questa fase di stallo come è successo per settori che hanno rinnovato durante la pandemia, e per le calzature lunedì 21 giugno. Questo rinnovo è un opportunità perché la filiera di tessile e abbigliamento sta cambiando: la pandemia ha reso la digitalizzazione importante anche per questo settore e tante aziende stanno rivedendo anche la questione della sostenibilità ambientale. Questi lavoratori hanno sempre dato disponibilità e quindi questo è il momento giusto per attribuire un ruolo prioritario alla contrattazione nazionale, a quella aziendale ed alle RSU”.

Il quadro attuale dice che sono coinvolte 45.000 aziende di tutto il Paese, con maggiore concentrazione sui territori Biella, Carpi, Como e Prato, e 450 mila lavoratori in attesa dal 31 marzo 2020, quando è scaduto il contratto nazionale di lavoro del settore.

Un quadro che Sistema Moda Italia ha presentato ai sindacati sulla base dell’indagine relativa al terzo trimestre 2020 realizzata dal Centro Studi di Confindustria Moda: per fine anno 2020 c'è stata una caduta del fatturato complessivo di settore di circa il 30%, che equivale ad una riduzione del volume d’affari di oltre 16 miliardi di euro. E anche il 2021, come prospetta SMI, sarà un anno di grandissima difficoltà, perché la domanda difficilmente potrà portarsi in breve tempo ai livelli precedenti alla pandemia e la successione delle stagioni produttive risulta già largamente compromessa.

“E’ evidente da questi pochi numeri, - sottolinea Ranghetti - la gravità della situazione e l’eccezionalità del momento che tutta la filiera del tessile abbigliamento sta vivendo, dalle aziende della parte “a monte”, fino alla confezione dei capi finiti ed alla distribuzione al consumatore finale in tutto il mondo. La sfida è condividere i grandi problemi del settore”.

Questo l’ambizioso obiettivo con cui i sindacati e Confindustria Moda (che rappresenta politicamente tutti i settori della moda, non solo SMI) hanno sottoscritto un documento costituente una piattaforma di proposte comuni, specifiche e concrete, che sono state sottoposte al Governo.

Questo documento attesta che, tra tutti i settori industriali, la moda risulta, secondo tutte le statistiche, quello più colpito dagli effetti della pandemia, e che, perciò merita attenzione particolare e interventi dedicati da parte delle istituzioni, perché il Paese intero non può permettersi di abbandonare al suo destino il secondo settore manifatturiero italiano, che esporta in tutto il mondo la qualità della vita e dei prodotti del made in Italy.

“Ci si aspetta una presa di posizione forte da parte del Governo Italiano in difesa dello stesso, - dichiara Daniela Piras, segretaria nazionale Ultec - ci si aspetta che ne venga riconosciuta la strategicità. Lo stesso PNRR non deve prescindere da scelte indirizzate al concreto sostegno di quel settore che ci caratterizza e che ci invidiano e imitano in tutto il mondo. Il rinnovo del contratto nazionale deve essere utile al rilancio del settore. Una risposta efficace, Un contratto capace di assecondare il cambiamento e lo sviluppo tecnologico che sta interessando il mondo tessile e che la pandemia ha accelerato nell'estensione e nel tempo. Un Cambiamento che riconosce la necessità di vedere la formazione come strumento che determini l'aumento di competitività delle imprese contestualmente alla occupabilità di lavoratrici e lavoratori tessili. Un approccio proattivo utile alla gestione preventiva delle crisi aziendali. Deve essere un contratto che rilanci la cultura della prevenzione ed rispetto dei temi della sicurezza, e deve essere un contratto vero dal punto di vista salariale per sostenere in questo rinnovo una spirale virtuosa tra aumento dei consumi e della domanda interna con la ripresa delle attività produttive”.