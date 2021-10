Cos’è l’autostima? Come stimolarla? Lo spiega Claudio Canessa nella quarta diretta del progetto “Joie de Vivre” VIDEO

"Joie de Vivre” è arrivato al suo quarto appuntamento insieme ai lettori di NewsBiella. Conoscerete ormai bene le tematiche affrontate: Joie di Vivre è un appuntamento finalizzato a trasmettere gioia, un percorso guidato con contenuti di Coaching per sperimentare la gioia, ma non solo.

Il lavoro di atteggiamento mentale, di potenziamento personale e la capacità di connessione con noi stessi sviluppati nel corso di queste settimane sono parte integrante di un percorso di Coaching e sarà possibile entrare nel vivo di queste tematiche qualora si desiderasse essere più performanti nella vita.

Il tema di oggi è l’autostima. Verranno approfonditi gli aspetti e gli atteggiamenti legati a questa caratteristica utili anche qualora si desiderasse mantenere alta la fiducia in sé stessi quando questa viene meno. Cosa si intende per autostima? L’autostima è il voto che diamo a noi stessi, il nostro modo di viverci, la valutazione che si fa di sé.





In sintesi, possiamo dire che i problemi legati all’autostima nascono dalla discrepanza tra come desidererei essere e come credo di essere.

Va anche detto che io posso essere molto bravo in vari ambiti ma, se non credo di valere e per questo mi amo poco, la mia autostima risulterà carente. Per contro, pur avendo scarse competenze, se credo di valere e dimostro un considerevole amore per me stesso la mia autostima risulterà eccellente.



L’autostima dipende inoltre da fattori interni, cioè dalla visione che ho della realtà e di me stesso, come da fattori esterni, cioè dai messaggi che ricevo proprio dall’esterno. Parlando di fattori esterni, possiamo sintetizzare che ci si riferisce a quello che pensano gli altri di noi, l’immagine che ci rimandano di noi. E talvolta succede che l’immagine che rimandano di noi possa diventare pian piano ciò che noi pensiamo di noi stessi, ma è anche vero che in taluni casi gli altri tendono a vederci come noi ci vediamo.





Si comprende bene che dipende in buona parte da noi stessi accrescere e rafforzare la nostra autostima!



Possiamo lavorare sulla conoscenza di noi stessi per diventare consapevoli dei fattori che determinano il nostro livello di autostima. Un metodo utilizzato per aiutarci a fare chiarezza potrebbe essere quello di scrivere quali sono gli episodi che ci hanno segnato di più nella nostra vita. Quelli che ci hanno cambiato in positivo o in negativo. Importanti per noi, che possono aver aumentato o diminuito la nostra autostima e scrivere quali sono i nostri punti di forza e quali sono i nostri punti deboli. Questo ci permetterà di essere più consapevoli delle cose che ci hanno segnato, dei nostri talenti e i nostri punti di forza.



Potremo in seguito potenziare la nostra autostima nella consapevolezza che il nostro valore è indipendente da ciò che gli altri pensano di noi e che spesso chi deve dimostrare di valere qualcosa non necessariamente è una persona di valore. Queste persone potrebbero in qualche modo influenzare e condizionare negativamente la considerazione che abbiamo di noi, ma nessuno comunque deve ritenersi meno importante di un’altra persona e, al tempo stesso, non deve ritenersi più importante.





Non dimentichiamo che l’uomo biologicamente è predisposto alla sopravvivenza: in origine, il nostro problema era sopravvivere, non sentirsi realizzati. Le nostre decisioni inconsce ancora oggi vengono prese in funzione di questo e non dobbiamo quindi stupirci se in alcuni contesti decidiamo di sacrificare la realizzazione personale.



Potremmo così riassumere le strategie per lavorare sull'autostima: convinciamoci di valere e di essere speciali, rimandiamo possibilmente di noi l’immagine di una persona sicura di sé e ricca di valori e non riteniamo in nessun caso nessuno più importante di noi, ma ammiriamo le persone realmente di valore; saranno per noi motivo di crescita.

Quale potrebbe essere un atteggiamento potenziante utile in particolare nei momenti difficili che potremmo dover affrontare?! Ogni mattina davanti allo specchio convinci te stesso di essere una persona sicura di se e di essere speciale! Quindi, invece di aspettare sempre che qualcuno ci dica che siamo speciali... convinciamocene!

Rinnovo l’appuntamento, l’ultimo di questo percorso, per domenica 27 giugno. Di cosa si parlerà? Vorrei rimanesse una sorpresa! Solo un piccolo anticipo: proprio il potenziamento personale.

Claudio Canessa, Personal Trainer certificato CFT2 ISSA Italia, Life Coach certificato Wellness Walking, titolare presso la Palestra Piscina "Armonia in Equilibrio" di Vigliano Biellese.