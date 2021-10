Sanità, sciopero nazionale del personale di 12 ore: ecco quando

Si comunica che la regione Piemonte ha trasmesso circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene data informazione che l’associazione sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero generale nazionale del personale del settore della sanità pubblica e privata per la giornata del 30 giugno con astensione dal lavoro di 12 ore, dalle 8 alle 20. Si rende noto, pertanto, che in tale giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.