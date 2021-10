Rosazza, posata la passerella pedonale. Delmastro: “La stagione estiva è salva” FOTO

“Oggi è una giornata di festa, siamo finalmente riusciti a posare la passerella pedonale consentendo così il collegamento con la regione Fornaca”. Con queste parole il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro commenta l'intervento avvenuto nella mattinata di oggi, 23 giugno, sul Cervo.

Un barlume di normalità dopo gli eventi alluvionali accaduti lo scorso ottobre che hanno colpito duramente il territorio dell'alta Valle del Cervo. Dopo la realizzazione del manufatto in officina, si è proceduto al montaggio della passerella che conserva la forma originaria di quella piegata dalla forza del torrente. “L'obiettivo era salvare la stagione estiva (luglio e agosto ndr ) e ce l'abbiamo fatta – annuncia soddisfatta Delmastro – Di 5 lavori di somma urgenza segnalati dopo l'alluvione, 4 sono stati portati a termine sostanzialmente. Sono estremamente soddisfatta. Ringrazio i progettisti e le ditte che hanno operato in paese, in particolar modo la Santambrogio di Vigliano che ha materialmente costruito, pezzo per pezzo, la passerella”.